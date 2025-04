Dois ônibus batem e deixam feridos na região Leste da Capital Após a colisão, os veículos atingiram uma loja de tintas; passageiros e motoristas sofreram escoriações Minas Gerais|Ricardo Vasconcelos e Cristine Cruz, da Record Minas 10/04/2025 - 23h15 (Atualizado em 10/04/2025 - 23h39 ) twitter

Ônibus bateram violentamente contra loja de tintas

Dois ônibus se envolveram em um grave acidente que deixou vários feridos, por volta de 22h10 desta quinta-feira (10), no bairro Floresta, na região Leste de Belo Horizonte. As causas do acidente ainda serão esclarecidas.

Segundo a Polícia Militar, os coletivos desciam a avenida avenida Assis Chateaubriand e bateram ao cruzar a avenida do Contorno, no acesso à rua Flávio dos Santos. Com o choque, os veículos bateram em uma loja de tintas, que ficou com a frente destruída. Um dos veículos é da linha 9211 (Caetano Furquim/Havaí). O outro coletivo não foi identificado.

A quantidade de passageiros que viajavam nos ônibus não foi revelada. O fato é que os passageiros tiveram ferimentos leves, assim como os dois motoristas. A PM isolou uma das faixas da avenida do Contorno para o socorro às vítimas. Equipes do SAMU e dos Bombeiros foram acionadas para prestar socorro.

O Trânsito foi interditado em uma das faixas da avenida do Contorno, no sentido Centro. A previsão é de que o trânsito seja liberado durante a madrugada.

