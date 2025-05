Domingo com frio nas primeiras horas do dia e tempo seco à tarde em Minas Gerais Capital amanhece gelada e sensação térmica negativa é registrada em estação meteorológica da região Oeste Minas Gerais|Andrea Silva, da Record Minas 25/05/2025 - 12h17 (Atualizado em 25/05/2025 - 12h17 ) twitter

Mínima foi de 13°C na região Oeste de BH Reprodução/AGÊNCIA BRASIL

Belo Horizonte e Região Metropolitana tem início de domingo (25), com temperaturas mais baixas, especialmente durante a madrugada e início da manhã, com tempo seco predominando nas horas mais quentes do dia. Na capital, os termômetros variam entre 13°C e 27 °C. Atenção com a umidade relativa do ar - a previsão é de registros em 30% no período da tarde.

Conforme dados das medições das estações meteorológicas em BH, a temperatura mínima registrada na cidade neste domingo foi de 13,6 °C na região Centro-Sul (Mangabeiras) às 5h05. Já na região Oeste (Cercadinho), a mínima foi de 13,0 °C, com sensação térmica negativa de -4,2 °C às 6h. Na Pampulha, os termômetros marcaram 13,9 °C, com sensação térmica de 16,5 °C no mesmo horário.

De acordo com a Defesa Civil, o clima hoje em Minas Gerais é influenciado por um fluxo de umidade vindo do oceano Atlântico Sul, o que deixa o céu parcialmente nublado no Estado, com possibilidade de chuvas isoladas nas regiões da Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas demais áreas, o céu permanece claro a parcialmente nublado.

As temperaturas variam bastante ao longo do dia no Estado: a mínima registrada foi de 8 °C em Monte Verde, no Sul de Minas, enquanto a máxima prevista é de 33 °C em Campina Verde, no Triângulo Mineiro.

O clima deste domingo reforça a presença do outono em Minas Gerais, com manhãs frias, tardes secas e céu com poucas nuvens.

