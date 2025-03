Escola de MG retoma aulas nesta segunda após aluna levar cocaína e distribuir a colegas achando ser doce Ao todo, 18 crianças foram levadas para receber atendimento médico, mas laudos apontam que elas não ingeriram a substância Minas Gerais|Bruno Menezes, da RECORD MINAS 23/03/2025 - 13h58 (Atualizado em 23/03/2025 - 14h00 ) twitter

Ao todo foram apreendidos 16 papelotes da droga, destes 9 parcialmente consumidos

A prefeitura de Itamonte, no Sul de Minas, a 427 Km de Belo Horizonte, vai retomar as aulas da Escola Municipal Mariana Silva Guimarães já nesta segunda-feira (24). A informação foi confirmada pelo prefeito João Pedro Fonseca (Podemos) em conversa com o Portal R7 e a Record Minas na manhã deste domingo (23). Na última sexta-feira (21), uma criança de apenas quatro anos levou para a escola uma substância semelhante à cocaína que ela acreditava ser bala e distribuiu para colegas. Ao todo, 18 crianças foram levadas para receber atendimento médico.

Antes do retorno dos alunos para as atividades escolares, marcada para a parte da tarde, o chefe do executivo vai se reunir com os pais dos alunos, juntamente com um representante da Polícia Militar para tranquilizá-los quanto a segurança no colégio.

“As crianças estão todas bem. Das 18 crianças, 15 fizeram exame toxicológico, 13 deram negativo para a ingestão de droga e dois deram resultado inconclusivo. Outras três não fizeram o exame por opção dos próprios pais. A reunião vai servir para tranquilizá-los, pois vamos retomar as aulas normalmente já nesta segunda-feira”, disse o prefeito.

O encontro ocorre pela manhã e a Polícia Militar deve apresentar uma tecnologia para detectar substâncias nas mochilas. “Após essa apresentação, vamos avaliar o custo para a aquisição. É importante frisar que após o ocorrido mandamos psicólogos do município para conversar com as crianças, os pais e os professores que ficaram abalados com a situação”, disse o prefeito.

Relembre

Para a professora, a aluna disse que ganhou os produtos do pai. A polícia desconfia da versão da menina, achando que ela encontrou a droga escondida dentro de casa. Ao todo foram apreendidos 16 papelotes da droga, destes, 9 parcialmente consumidos. As drogas estavam escondidas na mochila e debaixo da carteira da estudante.

A Polícia Militar continua à procura do pai da criança. No boletim de ocorrência, a coordenadora pedagógica da escola relatou que o homem esteve na escola ainda na sexta-feira (21), arrancou um papelote da substância da mão dela e fugiu da escola. O documento também destaca que o homem tem passagens por tráfico de drogas. Segundo a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), o homem também tem duas passagens pelo Sistema Prisional.