Estado de saúde do prefeito de BH segue em evolução, informa hospital Fuad Noman está internado na UTI do Hospital Mater Dei, na capital mineira, há 18 dias Minas Gerais|Gabriela Neves*, do R7 21/01/2025 - 17h33 (Atualizado em 21/01/2025 - 17h38 ) twitter

Novo boletim médico, divulgado durante a tarde desta terça-feira (21), informa que o estado de saúde do prefeito reeleito de Belo Horizonte segue em evolução. Fuad Noman (PSD) apresenta uma melhora gradativa no quadro clínico e neurológico. Os exames laboratoriais do político apontam “normalização dos parâmetros”. Mesmo com a melhora, o prefeito segue internado na UTI - Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Mater Dei -, na região Centro Sul de Belo Horizonte, onde está há cerca de 18 dias, desde de 3 de janeiro. Noman foi internado com quadro de insuficiência respiratória, causado por uma pneumonia aguda. O prefeito segue com a rotina de procedimentos de fisioterapia motora e respiratória.

Durante a licença médica do gestor municipal, o vice-prefeito, Álvaro Damião (União), assumiu o controle da administração do município. A licença de Fuad é válida até 2 de fevereiro.

*Sob supervisão de Bruno Menezes