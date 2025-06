Ex-chefe da Polícia Civil de MG, que contribuiu para retirar o Detran da instituição, se aposenta Joaquim Francisco Neto e Silva se aposentou, após 28 anos de serviços policiais prestados Minas Gerais|Do R7 12/06/2025 - 18h06 (Atualizado em 12/06/2025 - 18h06 ) twitter

O ex-chefe da Polícia Civil de Minas, Joaquim Francisco Neto e Silva, se aposentou, após 28 anos de serviços policiais prestados, período no qual exerceu diversos cargos na direção do órgão de inteligência e no planejamento estratégico institucional.

Joaquim Neto comandou a polícia no governo Romeu Zema (Novo), entre 2021 e 2023. Antes disso, foi chefe-adjunto da PCMG e presidiu o Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais.

Durante a gestão, foi dado os primeiros passos para a aprovação da legislação que desvinculou o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) da Polícia Civil.

Com a iniciativa, mais de mil policiais civis deixaram de exercer atividades relacionadas ao trânsito e foram destinados para atuar em investigações criminais. Apenas Minas tinha o Detran ligado à polícia.

‌



Ainda em sua administração, foi criado o chamado RG Express, um mecanismo que permitiu a modernização do processo de emissão das carteiras de identidades e certificação de pessoas para fins cíveis ou criminais.

Com a tecnologia, o cidadão não precisa mais levar foto 3x4, não há entintamento dos dedos e ainda recebe o documento em casa, pelo correio. Além disso, terá acesso ao documento na versão impressa e digital, com QR Code.

‌



Joaquim Neto, que também foi professor na ACADEPOL por mais de 20 anos, pretende agora focar nos estudos para tentar outros concursos públicos.

