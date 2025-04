Explosão em padaria atinge nove imóveis e oito veículos em Jacutinga (MG) Suspeita é de que um vazamento de gás GLP tenha causado a explosão Minas Gerais|Bruno Menezes e Luciana Simões, da RECORD MINAS 26/04/2025 - 15h53 (Atualizado em 26/04/2025 - 16h13 ) twitter

Perícia esteve no local e ninguém se feriu Corpo de Bombeiros / Divulgação

Uma explosão foi registrada na noite desta sexta-feira (25) em uma padaria localizada no bairro Coronel Renno 1, na cidade de Jacutinga, a 474 Km de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, no local havia sinais de vazamento de gás GLP, o que pode ter provocado a explosão.

Assim que chegaram na padaria, os militares perceberam que já não havia mais incêndio, mas o vazamento de gás ainda permanecia. Dois botijões eram utilizados para alimentar a rede de gás encanado do estabelecimento. Com a força da explosão, a padaria ficou completamente destruída.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou que nove imóveis, cinco veículos e três motos foram danificadas pela explosão. Um engenheiro da prefeitura esteve no local para avaliar as condições dos imóveis atingidos. Ninguém se feriu.

