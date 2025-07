Fabiano Menotti, da dupla com César Menotti, sofre acidente de carro na BR-040 em Juiz de Fora Cantor não se feriu; colisão envolveu dois veículos e causou interdição parcial da pista Minas Gerais|Rosildo Mendes/ Record Minas 13/07/2025 - 20h04 (Atualizado em 13/07/2025 - 20h04 ) twitter

O cantor Fabiano Menotti, da dupla com César Menotti, se envolveu em um acidente de carro na tarde deste domingo (13), na BR-040, em Juiz de Fora, Zona da Mata Mineira.

Fabiano Menotti sofre acidente de carro na BR-040 em Juiz de Fora Reprodução rede social do cantor

Segundo o Corpo de Bombeiros, dois veículos colidiram por volta das 17h, no km 771 da rodovia. As três pessoas envolvidas estavam conscientes e fora dos carros no momento do atendimento. Fabiano Menotti não se feriu. Uma das vítimas teve um corte na mão direita.

Dois militares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e isolaram a área. O irmão César Menotti não estava no carro.

O acidente causou interdição parcial da via no sentido Belo Horizonte, com tráfego desviado para a pista oposta, no sentido Rio de Janeiro.

As causas do acidente ainda serão investigadas.