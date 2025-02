FEAM embarga atividades da Mineração Morro do Ipê, em Brumadinho Volume de chuvas extremas neste mês causou vazamento na mina Tico-Tico, atingindo afluente do Rio Manso e preocupando autoridades ambientais. Minas Gerais|Rosildo Mendes/ Record Tv 23/01/2025 - 13h38 (Atualizado em 24/01/2025 - 10h24 ) twitter

A Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM), em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente de Brumadinho, determinou o embargo temporário das operações da Mineração Morro do Ipê, localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A decisão foi tomada após o transbordamento de água da mina Tico-Tico, que provocou o carreamento de sedimentos para a estrada e suas drenagens adjacentes, atingindo o Córrego Grande, um afluente do Rio Manso.

FEAM embarga atividades da Mineração Morro do Ipê após transbordamento de rejeitos Foto/reprodução: Google maps

De acordo com técnicos da FEAM, o incidente comprometeu o solo da área de preservação ambiental, gerando preocupações com possíveis impactos na fauna, flora e nos recursos hídricos da região.

Em nota, a Mineração Morro do Ipê informou que as chuvas intensas ocorridas em curto período de tempo contribuíram para o incidente. A empresa declarou que já identificou os pontos de carreamento de sedimentos e está adotando medidas corretivas.

“Reforçamos que não houve danos às barragens nem risco à população. O ocorrido foi prontamente informado às autoridades. Como medida preventiva, a FEAM determinou, em 20/01/2025, a suspensão temporária das operações”, afirmou a nota oficial da empresa.

A mineração informou também que as barragens estão desativadas, estáveis e monitoradas 24 horas por dia. Entre as ações em andamento estão a intensificação da manutenção dos sistemas de drenagem e um diálogo contínuo com os órgãos ambientais para garantir o retorno seguro das atividades.

A FEAM segue monitorando a situação, e as autoridades ambientais estão avaliando os impactos do vazamento.

procurados pela reportagem a Secretária Estadual de Meio Ambiente, prefeitura de Brumadinho e a Agência Nacional de Mineração (ANM) ainda não se manifestaram sobre o caso.