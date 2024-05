Grandes músicos mineiros se unem em festival em prol de vítimas do Rio Grande do Sul Evento “Minas pelo Rio Grande do Sul” contará com artistas icônicos para a música e cultura mineira

“Minas pelo Rio Grande do Sul” contará com mais de 20 atrações (Reprodução/Redes Sociais)

Um festival beneficente em Belo Horizonte vai angariar fundos para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. De acordo com um organizador do evento, o Governo de Minas cedeu o espaço gratuitamente e uma auditoria vai fazer a prestação de contas do valor arrecadado. O “Minas pelo Rio Grande do Sul” contará com mais de 20 atrações.

No concerto estarão alguns artistas icônicos para a música mineira, como Rogério Flausino, que faz sucesso com a banda Jota Quest e Wilson Sideral, além de Lô Borges, um dos grandes nomes do Clube da Esquina.

O evento vai acontecer no dia 30 de maio às 20h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, na avenida Afonso Pena, na região central da capital mineira.

Confira as atrações confirmadas:

Rogério Flausino e Wilson Sideral

Lô Borges

Rodrigo Borges

Toninho Horta

Lelo Zanetti

Aline Calixto

Cláudio Venturini

Podé

Telo Borges

Chico Amaral

Tadeu Franco

Adriano Campagnani

Ian Guedes

Bárbara Barcelos & Manacá da Serra

Christiano Caldas

Dedé Godoy

Felipe Bedetti

A apresentação ficará por conta de Dudu Grafitte.

Serviços

Os ingressos estão disponíveis pela internet no site https://www.eventim.com.br/artist/minas-pelo-rio-grande-do-sul/ e através da bilheteria do Palácio das Artes.

Data: 30/05/2024

Local: Grande Teatro Cemig Palácio das Artes

Endereço: Av. Afonso Pena, 1537 - Centro - Belo Horizonte/MG

Horário da Apresentação: 20h

Abertura dos portões: 1 hora antes do evento

Classificação etária: 12 Anos.

BILHETERIA OFICIAL

Bilheteria Palácio das Artes

Av. Afonso Pena, 1537

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado: 12h às 21h

Domingo: 17h às 20h

PONTO DE VENDA

Bilheterias Eventim

Rua Alagoas, 1314 (Funcionários), Belo Horizonte, MG

Funcionamento: segunda à sexta, das 10h00 às 19h00.

