Festival Sensacional! celebra 15 anos com edição histórica e shows de Caetano Veloso e Zeca Pagodinho em BH Edição 2025 é marcada pelo maior line-up da história do festival e participação de grandes marcas Minas Gerais|Do R7 26/06/2025 - 08h50 (Atualizado em 26/06/2025 - 08h51 )

Noite de Abertura traz ao palco Caetano Veloso, com um show solo criado especialmente para festivais Divulgação/Sensacional

Comemorando 15 anos de trajetória, o Festival Sensacional! realiza sua 12ª edição com uma programação especial nesta sexta (27) e sábado (28), no Parque Ecológico da Pampulha, em Belo Horizonte. Consolidado como um dos principais festivais de música do país, o evento promete duas datas de experiências musicais diversas, reunindo grandes nomes da cena musical brasileira.

A tradicional Noite de Abertura, na sexta-feira (27), traz ao palco Caetano Veloso, com um show solo criado especialmente para festivais. Na mesma noite, o público poderá conferir pela primeira vez ao vivo o projeto JAH-VAN, com participações especiais de Chico César, Céu e Assucena. O trabalho funde o legado musical de Djavan com o reggae jamaicano, sob a direção do multiartista BID.

No sábado (28), o festival ocupa o parque com mais de dez horas de música e múltiplas atrações. Entre os destaques estão Zeca Pagodinho, celebrando 40 anos de carreira; IZA, com sua voz poderosa e hits de sucesso; e o BaianaSystem, que volta ao palco do Sensacional! com o novo disco “O Mundo Dá Voltas”. Marina Sena, Boogarins, Duquesa, Melly, Evinha, Letrux, L7NNON, Forró Red Light e outros nomes também integram a programação.

A edição 2025 é marcada pelo maior line-up da história do festival e celebra a trajetória iniciada em 2010 sob o Viaduto Santa Tereza. Desde então, o evento cresceu e se tornou um marco da cena cultural independente de Belo Horizonte, influenciando o carnaval, ocupações urbanas e o cenário musical alternativo nacional.

“É muito legal olhar a trajetória do Sensacional! porque, junto com a nossa história, dá pra contar também histórias da cena cultural da cidade”, afirma Gabriel Assad, um dos diretores do festival.

Grandes Marcas

Com ingressos já à venda, o Festival Sensacional! 2025 é realizado pela Híbrido.cc e conta com patrocínio de grandes marcas, como Petra, Natura, Cemig e Vivo. Isso mostra como o Festival tem se consolidado, ano após ano, como um evento referência no cenário atual.

A Petra, marca do Grupo Petrópolis, será pela segunda vez consecutiva a cerveja oficial do Festival Sensacional! A participação da Petra reforça o compromisso da marca com o público mineiro, que só em 2024, registrou um crescimento de mais de 30% no estado.

Mais informações estão disponíveis no perfil oficial do evento: @festivalsensacional.

Serviço:

Noite de Abertura – 27 de junho de 2025 Horário: 17h às 23h Ingressos: Clique aqui

Festival Sensacional! – 28 de junho de 2025 Horário: 13h às 23h Ingressos: Clique aqui

