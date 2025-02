Fuad Noman tem melhora sensorial e está “acordado e responsivo”, mas segue na UTI Prefeito continua seguindo os programas de reabilitação motora, respiratória e neurológica Minas Gerais|Gabriela Neves*, do R7 24/01/2025 - 15h27 (Atualizado em 24/01/2025 - 15h29 ) twitter

Fuad Noman está de licença médica Divulgação/PBH/Rodrigo Clemente

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), apresentou quadro de “melhora sensorial” durante as últimas 24 horas, segundo novo boletim médico divulgado durante a manhã desta sexta-feira (24). Gestor da capital mineira está internado na UTI - Unidade de Terapia Intensiva, do Hospital Mater Dei, na região Centro-sul da cidade, há 21 dias, desde 3 de janeiro.

Prefeito foi internado porque apresentou quadro de insuficiência respiratória aguda causada por uma pneumonia. Durante o tratamento, Noman foi intubado duas vezes, realizou procedimento de traqueostomia percutânea e agora faz programas de reabilitação motora, respiratória e neurológica.

Ainda segundo o boletim médico, o político está “acordado e responsivo” e passará por novos exames de avaliação no período desta tarde. Noman segue afastado de suas tarefas administrativas e o controle do município está nas mãos do vice, Álvaro Damião (União), pelo menos até o dia 02 de fevereiro.

*Sob supervisão de Maria Luiza Reis