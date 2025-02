Primeiro voo de deportados do novo governo Trump chega ao Brasil nesta sexta (24) Aeronave, com cerca de 180 passageiros, chegará no Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, às 20h

Minas Gerais|Maria Luiza, do R7 24/01/2025 - 11h28 (Atualizado em 24/01/2025 - 11h44 )

