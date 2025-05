Governo de MG diz que consumo de carne e ovos é confiável após confirmação de gripe aviária Vice-governador, Mateus Simões, gravou vídeo pontuando que não há risco de contágio humano pelos produtos Minas Gerais|Bruno Menezes, do R7 27/05/2025 - 18h56 (Atualizado em 27/05/2025 - 18h56 ) twitter

Prefeito de Mateus Leme afirmou que todas as medidas sanitárias foram tomadas A10mais - ARC

O vice-governador de Minas, Mateus Simões (Novo), divulgou um vídeo para tranquilizar a população por conta do decreto de emergência publicado nesta terça-feira (27), em razão do resultado positivo para gripe aviária, em aves de um sítio, em Matheus Leme, na região metropolitana.

“Não há nenhum risco ao consumo de carne de aves e ovos. Não há risco de contágio humano. O risco é para quem convive com as aves confinadas. Esse caso não chegou a nenhum grande aviário do Estado”, pontuou o vice-governador.

As três aves que testaram positivo foram encontradas mortas no dia 16 de maio e tratam-se de dois gansos e um cisne negro. Os resultados foram conhecidos nesta segunda-feira (26). O prefeito de Matheus Leme, Renilton Coelho (Republicanos), também foi às redes sociais para tranquilizar os moradores da cidade.

“Todas as medidas sanitárias já estão sendo tomadas, quero tranquilizar a população que não existe risco comunitário e novas informações nós passaremos em breve”, explica o prefeito.

‌



Decreto

O Governo de Minas decretou emergência sanitária animal após a confirmação dos casos de gripe aviária no sítio de Matheus Leme.

A contaminação foi confirmada pela Seapa (Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e pelo IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária). Até o momento, a produção de aves não foi comprometida em Minas Gerais.

‌



Em 2023, a gripe aviária foi detectada em um pato de vida livre. O animal foi diagnosticado com Influenza Viária de Baixa Patogenicidade (H9N2), que costuma causar pouco ou nenhum sintoma clínico nas aves e não oferece qualquer risco para os seres humanos.

