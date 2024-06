Governo Federal vai levar placas fotovoltaicas a 16 mil imóveis do Minha Casa Minha Vida em MG

Alto contraste

A+

A-

Evento marcou a confirmação de uma série de investimentos federais em diferentes áreas Reprodução/Agência Brasil

O Governo Federal lançou, nesta sexta-feira (28), o projeto Luz Para Todos Minha Casa Minha Vida com o objetivo de levar produção de energia limpa a imóveis do programa de habitação. O anúncio foi feito em Belo Horizonte, durante evento com participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ministros.

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, explicou que a proposta é instalar nos imóveis placas fotovoltaicas, que convertem a energia do sol em energia elétrica. Com investimento de R$ 3 bilhões, o projeto deve chegar a 500 mil unidades em todo Brasil até 2027. Minas Gerais será beneficiada na primeira etapa, com 16 mil famílias, em 40 cidades.

“A partir de hoje, o Minha Casa Minha Vida se une ao Luz Para Todos, é a união da sustentabilidade. Vamos instalar placas solares nas residências do programa, reduzindo a conta de energia das famílias de baixa renda. Esta é a transição energética na prática, levando energia limpa e renovável e combatendo a pobreza energética, levando resultados diretamente na vida das pessoas”, declarou Alexandre Silveira.

O evento marcou a confirmação de uma série de investimentos federais em diferentes áreas em Minas Gerais. Ainda no Minha Casa Minha Vida, o ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou contrato para a construção de mais 1.099 unidades em Minas Gerais.

Publicidade

Confira a lista de cidades atendidas pelos investimentos:

Belo Horizonte

Publicidade

Uberlândia

Contagem

Juiz de Fora

Montes Claros

Uberaba

Ribeirão das Neves

Governador Valadares

Divinópolis

Sete Lagoas

Santa Luzia

Ibirité

Patos de Minas

Pouso Alegre

Varginha

Conselheiro Lafaiete

Sabará

Araguari

Passos

Nova Lima

Nova Serrana

Lavras

Coronel Fabriciano

Ubá

Ituiutaba

Itaúna

São João Del Rei

Patrocínio

Timóteo

Alfenas

Ouro Preto

Pedro Leopoldo

Frutal

Ponte Nova

Pirapora

Itabirito

Congonhas

São Francisco

Bom Despacho

Lagoa da Prata