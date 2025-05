Homem com passagens por tráfico é morto pela PM no Barreiro, em BH Segundo Polícia Militar, ele teria apontado arma para policiais antes de ser atingido; caso é acompanhado pela Corregedoria Minas Gerais|Andrea Silva, da Record Minas 25/05/2025 - 13h49 (Atualizado em 25/05/2025 - 13h49 ) twitter

Homem tinha várias passagens pela polícia Reprodução/AGÊNCIA MINAS

Um homem com extensa ficha criminal e com mandado de prisão em aberto foi morto pela Polícia Militar nessa noite de sábado (24), por volta das 22h, durante perseguição e confronto na região do Barreiro, em Belo Horizonte.

Guilherme Ayrton Rodrigues Silva, de 30 anos, conhecido como “Caveirinha” foi baleado e morreu antes de dar entrada no hospital. Uma pistola turca com nove munições foi apreendida.

De acordo com a Policia Militar, Caveirinha tinha passagens pela polícia por furtos, roubos, tráfico de drogas, porte ilegal de arma e munição.

Fuga e queda

‌



A PM informa que os policiais militares Batalhão Rotam faziam patrulhamento pelo Barreiro e ao se deparar com a viatura o suspeito fugiu do imóvel onde estava. Ele teria pulado muros e telhados de residências vizinhas e de uma delas caiu no interior depois de quebrar algumas telhas.

Ainda segundo a PM, o homem tentou se esconder no quintal de uma outra casa e quando os policiais se aproximaram ele teria apontando uma arma contra eles. Os militares reagiram atirando, acertando o suspeito.

‌



Caveirinha chegou a ser socorrido para o Hospital Santa Rita, também no Barreiro, mas não resistiu.

A Corregedoria da Polícia Militar acompanha o caso e apura as circunstâncias da ocorrência.

