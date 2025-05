Homem é empurrado de ponte de 4 metros pela mulher em Alpinópolis (MG) A vítima foi encaminhada em estado grave para o hospital de Passos, com suspeita de lesão na coluna Minas Gerais|Bruno Paz, da RECORD MINAS* 26/05/2025 - 18h15 (Atualizado em 26/05/2025 - 19h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher é investigada de empurrar o marido de uma ponte no último sábado (24), no município de Alpinópolis, a 340 km de Belo Horizonte, na região Sudoeste de Minas Gerais. Ela foi presa. A vítima caiu de uma altura de 4 metros, dentro de um córrego. O homem está em estado grave, com suspeita de lesão na coluna.

Câmeras de monitoramento registraram o momento que mulher empurra o marido de ponte

Na versão apresentada pela mulher à Polícia Militar, ela e o marido passaram todo o dia bebendo e enquanto caminhavam pela via pública, ele teria dito que ia cortar caminho. O homem então se dirigiu até a ponte.

Ainda segundo o relato da suspeita, ela tentou impedir que o marido pulasse da ponte. Ela contou, inclusive, que chegou a segurá-lo pela camisa, mas não conseguiu segurá-lo por muito tempo por conta de problemas que tem no braço.

Filmagens

‌



A versão da mulher, no entanto, foi desmentida pela PM, que teve acesso a câmeras de segurança nos imóveis próximos a ponte. As imagens mostram a suspeita segurando a vítima pela camisa, mas ela o empurra em seguida.

O homem foi retirado do córrego pela PM e encaminhado ao Hospital de Passos. Segundo informações dos médicos aos policiais militares que atenderam a ocorrência, o homem tem suspeitas de lesão na coluna, já que não apresentava reflexos da cintura para baixo.

‌



* Sob supervisão de Andréa Silva, da Record Minas

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp