Homem é encontrado morto com mais de 100 perfurações no corpo na Grande BH Até o momento, nenhum suspeito foi localizado; a perícia foi realizada no local e o corpo da vítima foi levado para o IML Minas Gerais|Lucas Eugênio, da RECORD MINAS 12/04/2025 - 10h36 (Atualizado em 12/04/2025 - 10h36 )

Perícia foi realizada no local e o corpo da vítima foi levado para o IML (Instituto Médico-Legal) Reprodução/Record Minas

Um homem foi morto com golpes de faca, neste sábado (12), em Ribeirão das Neves, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a perícia, a vítima tinha mais de 100 perfurações no corpo.

Familiares contaram à polícia que Philippe Alexandre de Jesus Porto, de 25 anos, era usuário de crack e vivia em situação de rua, apesar de ter uma casa próxima ao local do crime.

Os policiais suspeitam que o homem tenha se desentendido com o suspeito, já que não há histórico de ameaças, segundo a família. Mas, a motivação ainda é investigada.

Um circuito de segurança registrou os últimos passos de Porto. Ele passa na rua onde aconteceu o crime, com um saco nas costas. De acordo com a Polícia Militar, ele transportava um aparelho home theater, que foi encontrado próximo ao corpo.

As imagens foram registradas às 3h21 deste sábado, mas a polícia foi acionada após às 6h. Vizinhos contaram que escutaram uma conversa alta na rua, mas que não ouviram gritos nem pedidos de socorro.

Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. A perícia foi realizada no local e o corpo da vítima foi levado para o IML (Instituto Médico-Legal).

