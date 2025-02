Homem é morto a facada no Centro de Belo Horizonte; câmera registra o crime Crime aconteceu na tarde deste domingo (2); suspeito foi flagrado fugindo com mochila da vítima. Minas Gerais|Rosildo Mendes- Record Tv 02/02/2025 - 18h30 (Atualizado em 02/02/2025 - 18h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Yuri Gilvan, de 29 anos, foi morto com uma facada no peito na Rua Espírito Santo, em frente ao número 227, no Centro de Belo Horizonte, por volta de 12h30 deste domingo (2).

De acordo com a Polícia Militar, o crime foi registrado por uma câmera de segurança de uma loja próxima, cujas imagens podem ajudar na identificação do autor.

O crime foi registrado por uma câmera de segurança, cujas imagens podem ajudar a identificar o autor Reprodução Record Tv

Na imagem, a vítima, vestida de preto, aparece conversando com um homem de vermelho. Em determinado momento, o suspeito desferiu uma facada no peito de Yuri, que cambaleou e caiu ao chão. O agressor então pegou uma mochila pertencente à vítima e saiu andando calmamente. Outros dois homens, que estavam próximos e presenciaram o ocorrido, ficaram apenas observando a cena e não interferiram.

A perícia da Polícia Civil encontrou com Yuri apenas um boletim de ocorrência, que permitiu sua identificação. Não havia outros documentos ou pertences com ele. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e a motivação do crime ainda é desconhecida.