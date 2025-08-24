Logo R7.com
Homem é preso após incendiar casa da ex-companheira em Sabará

Chamas atingiram imóvel de dois andares e se espalharam para vegetação próxima; ninguém ficou ferido

Minas Gerais|Rosildo Mendes/ Record Minas

Um homem foi preso na tarde deste domingo (24) suspeito de atear fogo na casa da ex-companheira, na rua Curitiba, no bairro Vila Rica, em Sabará, na Grande Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, além do imóvel, as chamas também se espalharam para uma área de vegetação ao lado. O suspeito teria aproveitado que não havia ninguém na residência para cometer o crime.

As equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram conter o fogo, que já consumia parte da casa de dois pavimentos. Não houve registro de feridos.

