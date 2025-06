Homem é preso suspeito de furto e desmanche de moto em BH Diversas peças foram apreendidas sem procedência; Segundo a PM, todo o material seria utilizado para desmanche e adulteração Minas Gerais|Luccas Almeida*, da RECORD MINAS 12/06/2025 - 18h53 (Atualizado em 12/06/2025 - 18h53 ) twitter

Homem foi preso suspeito de furto e desmanche de motocicletas

Um homem foi preso suspeito de furto e desmanche de motos na tarde desta quinta-feira (12), no bairro São Gabriel, região Nordeste de Belo Horizonte. Ele foi localizado após a denúncia de um furto de uma motocicleta no bairro São Pedro, na região Sul da capital.

Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito foi flagrado entrando na casa dele com a motocicleta furtada. Ele admitiu que agia em conjunto com outro homem, que teria furtado a moto. O autor afirmou que as peças eram vendidas e o valor seria dividido entre a dupla. Ele tentou fugir, mas foi contido pelos policiais e acabou revelando o esquema.

Na garagem da casa do receptador, ainda foram encontradas outras duas motocicletas, uma delas teria sido adquirida em um leilão. Além disso, foram apreendidos, também, diversas peças e placas sem procedência. Ainda de acordo com informações da Polícia, todo o material seria utilizado para desmanche e adulteração.

Todas as motos foram removidas para o pátio da PM com o uso de um reboque. O suspeito foi conduzido para o Batalhão, enquanto o outro envolvido ainda é procurado pela Polícia.

*Sob supervisão de Túlio Lopes.

