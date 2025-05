Homem em surto invade casa e esfaqueia dois irmãos em São Joaquim de Bicas (MG) Vítimas, de 25 anos, e de 21, foram socorridas; um deles morreu; autor também foi esfaqueado e não resistiu aos ferimentos Minas Gerais|Túlio Lopes 11/05/2025 - 10h13 (Atualizado em 11/05/2025 - 10h35 ) twitter

Crime ocorreu no bairro Pedra Branca, em São Joaquim de Bicas (MG) Foto/Kiuane Rodrigues/11.05.2025

Um homem de 37 anos invadiu a casa de uma família e esfaqueou dois irmãos em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, durante a noite desse sábado (10). Um das vítimas, de 25 anos, morreu. A outra, de 21 anos, sobreviveu, mas teve lesões na cabeça, nos braços e nas costas. O autor também foi esfaqueado e não resistiu aos ferimentos. A vítima sobrevivente disse que o irmão que morreu conhecia o suspeito desde a infância, mas que não tinham nenhum atrito.

O sobrevivente contou que entrou em luta corporal com o autor, para tentar defender o irmão. A perícia da Polícia Civil constatou que o suspeito foi morto com 10 facadas. Ainda segundo a Polícia, a irmã do autor informou que, após o uso de drogas, ele estava tendo ataques de surto e que acredita que tenha ocorrido nesse sábado.

As duas vítimas foram encaminhadas para UPA de São Joaquim de Bicas. Uma faleceu na UPA e o outro foi atendido e ouvido pela Polícia. A faca foi recolhida pelas autoridades. Entramos em contato com a Polícia Civil e aguardamos retorno.

