Homem sequestra ônibus e faz passageiro refém na Grande BH Motivação para o crime teria sido desentendimento com a ex-esposa Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 e Shirley Barroso, da Record Minas 28/01/2025 - 12h23 (Atualizado em 28/01/2025 - 13h12 )

Segundo testemunhas, o homem está agressivo Reprodução/Redes Sociais

Um homem, de 32 anos, armado com uma faca, faz um passageiro, de 58 anos, refém em um ônibus no bairro Nacional, em Contagem, na Grande BH, no início da tarde desta terça-feira (28). Segundo primeiras informações, o homem abordou o ônibus no bairro Pedra Azul e mandou o motorista e passageiros descerem.

Ainda segundo primeiras informações, o homem fez um homem refém e ordenou que outro passageiro dirigisse até o bairro Nacional, onde a ex esposa trabalha. Segundo quem está no local, eles estão separados e tem um filho juntos. A motivação para o crime teria sido porque ele pediu para a ex para ver o filho, mas como ela estaria trabalhando hoje, ela não deixou e ele ficou revoltado. O homem seria usuário de drogas.

No momento, há apenas o sequestrador e o passageiro, de 60 anos, no ônibus. O homem que dirigiu o coletivo não está mais dentro do veículo. Policiais militares tentaram conversar com ele, mas ele disse que conversaria apenas com a irmã. As ruas estão interditadas, o BOPE foi acionado e está no local.

Veja momento que negociadores chegaram ao local:

