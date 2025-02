Homem suspeito de atacar companheira com mais de 50 facadas é preso em MG Suspeito, de 33 anos, foi preso em Divinópolis, a 110 km de Belo Horizonte; vítima sobreviveu Minas Gerais|Do R7, com Record Minas 27/02/2025 - 12h57 (Atualizado em 27/02/2025 - 12h57 ) twitter

Faca usada no crime foi encontrada debaixo de uma pia Reprodução/Record Minas

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu o homem, de 33 anos, suspeito de tentar matar a companheira com mais de 50 golpes de faca em Sete Lagoas, a 72 km de Belo Horizonte. Ele foi preso em Divinópolis, na região central do estado.

Segundo a polícia, o suspeito teria descoberto uma traição e resolveu usar uma faca para se vingar de Gabrielle de Matos Moreira, de 20 anos. Assim que soube do caso, a família do suspeito acionou a polícia. Quando os policiais chegaram ao local, a faxineira estava caída na cozinha e a faca usada no crime foi encontrada debaixo de uma pia.

A mulher levou mais de 50 golpes, enquanto dormia, mas ainda foi encontrada viva pela polícia. O suspeito deixou as duas crianças com a mãe dele e desapareceu. As crianças estão com a avó materna.

A Polícia Civil informou que o investigado foi encaminhado ao sistema prisional e segue à disposição da Justiça.

