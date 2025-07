Hospital Risoleta Neves retoma atendimento a casos não urgentes, mas fila ainda é longa Após nova superlotação e suspensão parcial dos serviços, unidade opera acima da capacidade e mantém prioridade clínica para triagem; 141 pacientes estão no pronto-socorro nesta terça-feira Minas Gerais|Rosildo Mendes/ Record Minas 15/07/2025 - 11h07 (Atualizado em 15/07/2025 - 11h07 ) twitter

Foi retomado o atendimento a pacientes não-críticos no Pronto-Socorro do Hospital Risoleta Tolentino Neves, localizado na região Norte de Belo Horizonte. A unidade havia suspendido temporariamente esse tipo de atendimento na segunda-feira (14), devido à superlotação. Na ocasião, o hospital operava com 181 pessoas no setor de urgência, o dobro da capacidade instalada, que é de 90 pacientes.

Hospital Risoleta Neves retoma atendimento a casos não urgentes, mas fila ainda é longa Reprodução/ Record Minas

De acordo com a administração do hospital, mesmo com a reabertura para casos menos urgentes, o tempo de espera para esse perfil de paciente ainda pode ser prolongado, uma vez que a unidade continua operando acima da capacidade.

Nesta manhã de terça-feira (15), 141 pessoas estão em atendimento no pronto-socorro. A triagem segue os critérios do Protocolo de Manchester, que estabelece a prioridade clínica de acordo com a gravidade de cada caso. Assim, os atendimentos continuam priorizando casos de emergência e muito urgentes, com os demais sendo acolhidos conforme a disponibilidade.

Segundo nota do hospital, desde a última sexta-feira (11), houve um aumento significativo no número de pacientes com quadros graves, o que impactou diretamente a capacidade de admissão de novos casos. Ainda conforme o hospital, foram adotadas todas as medidas previstas no Plano de Capacidade Plena para possibilitar a retomada gradual dos atendimentos.

‌



Além da reorganização interna, estão sendo feitas reavaliações dos pacientes já internados para viabilizar altas hospitalares seguras. O objetivo é agilizar a movimentação interna e liberar vagas para novos atendimentos.

Essa foi a terceira vez, somente em 2025, que o Risoleta Neves precisou suspender parcialmente os atendimentos devido à superlotação. As interrupções anteriores ocorreram em janeiro e abril, também em cenários de demanda acima da capacidade. O hospital é referência para diversos municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte e atende, principalmente, pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). A direção reforça que, mesmo nos momentos de restrição, os casos graves sempre continuam sendo recebidos.

‌



NOTA RISOLETA DE HOJE

Atualização 15/07/2025: Atendimento no Hospital Risoleta Tolentino Neves

‌



O Hospital Risoleta Tolentino Neves informa que no fim da noite desta segunda-feira, 14/07, o atendimento a pacientes não-críticos no Pronto-Socorro foi retomado gradualmente. Ao longo do dia de hoje (15/07), o tempo de espera para este perfil de pacientes ainda pode ser prolongado, uma vez que a unidade ainda opera acima da sua capacidade.

Neste momento, além dos casos de emergência e muito urgentes, as demandas não-críticas estão sendo atendidas, seguindo prioridade clínica estabelecida pelo Protocolo de Manchester.

Dados de atendimento Para a retomada dos atendimentos foram adotadas todas as medidas previstas no Plano de Capacidade Plena e após um grande esforço das equipes e apoio da Rede de Urgência e

Emergência, foi possível agilizar processos internos que viabilizaram a retomada do serviço. Neste momento, 141 pacientes estão em atendimento no Pronto-Socorro. O Risoleta reafirma o seu compromisso com a saúde pública e garante que todos os esforços continuarão a ser feitos para manter a assistência à população que depende do Hospital.

NOTA DA PBH

A Prefeitura esclarece que está ciente da situação do Hospital Risoleta Tolentino Neves (HRTN), que não é de gestão municipal.

Belo Horizonte conta com nove Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) que estão aptas a atender as pessoas que forem orientadas pelas equipes do Risoleta Neves a buscar cuidados em outros equipamentos.

Para os moradores da capital há, ainda, a possibilidade de teleconsultas. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, para pessoas a partir de 2 anos de idade. O agendamento deve ser feito pelo portal da Prefeitura.Cabe destacar que o SUS funciona em rede e conta com diversos equipamentos para realizar atendimentos à população.

Atenciosamente,

NOTA GOVERNO

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informa que a gestão plena de serviços do Hospital Risoleta Tolentino Neves (HRTN) é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Nesse sentido, informações sobre o funcionamento do hospital devem ser verificadas junto ao município. Informamos ainda que o HRTN é contemplado pela política Valora Minas, com repasse estadual de até R$ 21,6 milhões anuais, além de previsão de recomposição de recursos que podem chegar a R$ 107 milhões até 2027, conforme metas pactuadas. O hospital também integra o programa Opera Mais, Minas Gerais, voltado à ampliação do acesso a cirurgias eletivas, com mais de R$ 200 mil já repassados por meio do município de Belo Horizonte.O financiamento do HRTN é tripartite. Além dos recursos estaduais e federais (R$ 12 milhões anuais do Ministério da Saúde), há contrapartida do município de Belo Horizonte, responsável pela gestão direta da unidade. Adicionalmente, o Estado tem apoiado o hospital com investimentos em infraestrutura, como a aquisição de tomógrafo e equipamentos cirúrgicos via convênio com a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), no valor de R$ 3,4 milhões, e a formalização da doação de equipamentos utilizados durante a pandemia.A SES-MG esclarece que a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) conta com uma rede robusta de serviços hospitalares, composta por 32 hospitais contemplados pela Política de Atenção Hospitalar Valora Minas, 16 unidades credenciadas no Programa Rede Resposta para urgência e emergência e 33 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs 24h), todas financiadas de forma tripartite (União, Estado e Municípios).