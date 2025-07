Idosa morre após capotar carro e ser arremessada de veículo na BR-494, em Oliveira Acidente ocorreu na tarde deste domingo (13), próximo à entrada do Morro do Ferro; causas estão sendo investigadas Minas Gerais|Rosildo Mendes/ Record Minas 13/07/2025 - 18h22 (Atualizado em 13/07/2025 - 18h22 ) twitter

Uma idosa, ainda não identificada, morreu na tarde deste domingo (13) em um grave acidente de carro na BR-494, na cidade de Oliveira, na região Central de Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo que a vítima dirigia capotou próximo à entrada do Morro do Ferro. Com o impacto, a idosa foi arremessada para fora do carro e morreu no local. O automóvel caiu em uma ribanceira após o acidente.

As causas do capotamento ainda serão apuradas.