Incêndio atinge mata próxima ao Parque Serra Verde e à Cidade Administrativa, em Belo Horizonte Fogo começou na tarde deste domingo (24); bombeiros, brigadistas e aeronave atuam para evitar avanço das chamas para dentro do parque Minas Gerais|Rosildo Mendes/ Record Minas 24/08/2025 - 18h51 (Atualizado em 24/08/2025 - 19h01 )

Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham para conter um incêndio de grande proporção que atinge uma área de mata nas proximidades do Parque Serra Verde, no bairro de mesmo nome, próximo à Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.

Incêndio atinge mata próxima ao Parque Serra Verde e da Cidade Administrativa Corpo de Bombeiros/ Divulgação

As chamas começaram na tarde deste domingo (24) e mobilizam seis equipes de militares na linha de frente. O combate também conta com brigadistas da Associação Mineira de Defesa do Ambiente (Amda) e com uma aeronave do Comando de Aviação do Estado (Comave), que realiza lançamentos de água em pontos de difícil acesso.

Segundo os bombeiros, a Força-Tarefa atua para impedir que o fogo avance para dentro do parque. A Polícia Militar também auxilia no isolamento de áreas próximas, já que o incêndio ameaça atingir vias públicas.