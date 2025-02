Incêndio destrói depósito comercial em Vespasiano Fogo mobiliza cinco equipes dos Bombeiros na Grande BH; não houve vítimas, e causas ainda são investigadas. Minas Gerais|Rosildo Mendes / Record Tv 27/02/2025 - 11h14 (Atualizado em 27/02/2025 - 11h14 ) twitter

Um incêndio destruiu completamente um depósito comercial em Vespasiano, na Grande Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (27). O fogo começou por volta das 9h38, em uma edificação localizada na Avenida Existente, nº 845, no bairro Morro Alto.

Cinco viaturas foram empenhadas para conter o incêndio e evitar que ele se propagasse para construções vizinhas Reprodução/ Tv Record

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram um depósito de materiais diversos, que já estava totalmente tomado pelo fogo quando as equipes chegaram ao local. Cinco viaturas foram empenhadas para conter o incêndio e evitar que ele se propagasse para construções vizinhas.

Apesar da gravidade da situação, não houve vítimas, e os danos se concentraram no depósito. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e estão sob investigação.