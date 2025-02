Internado há 16 dias, prefeito de BH segue com retirada gradual de respiradores Fuad Noman, de 77 anos, teve quadro clínico estável nas últimas 24 horas, informou o hospital Minas Gerais|Pablo Nascimento, do R7 19/01/2025 - 13h59 (Atualizado em 19/01/2025 - 13h59 ) twitter

Fuad Noman está de licença médica Divulgação/PBH/Rodrigo Clemente

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), de 77 anos, segue no processo de retirada gradual dos aparelhos que o auxiliam na respiração, mas segue na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A informação foi confirmada no boletim médico deste domingo (19).

A remoção da ventilação mecânica começou na última terça-feira (14). De acordo com o Hospital Mater Dei, o político “segue em reabilitação fisioterápica, motora e respiratória” e o quadro clínico dele foi considerável estável nas últimas 24 horas.

Noman está internado desde 03 de janeiro devido a um quadro de insuficiência respiratória aguda causada por pneumonia. Ele foi direto para a intubação, da qual foi retirado no dia 05. No dia 09, o quadro do prefeito regrediu e ele voltou para a respiração mecânica.

O político está de licença médica válida, ao menos, até o dia 02 de fevereiro. Durante o afastamento, o município é administrado pelo vice-prefeito Álvaro Damião (União Brasil).

