Polícia dos EUA investiga morte de brasileira encontrada dentro de casa em chamas na Flórida Paula Ribeiro, de 54 anos, era natural de Governador Valadares, em Minas Gerais; família relata histórico de namoro conturbado Minas Gerais|Pablo Nascimento, do R7 19/01/2025 - 13h20 (Atualizado em 19/01/2025 - 13h20 )

Paula Ribeiro foi achada sem vida em um dos quartos Reprodução/Redes sociais

A polícia americana investiga a morte de uma brasileira de 54 anos na cidade de Deerfield Beach, no estado da Flórida, na última sexta-feira (17).

Paula Ribeiro foi encontrada sem vida dentro de uma casa em chamas. As causas do incêndio ainda não foram identificadas.

O inquérito ficou a cargo do gabinete do xerife do condado de Broward, que confirmou ao R7 a investigação. O corpo de Paula, encontrado no quarto dos fundos do imóvel, foi levado para perícia.

Em entrevista à emissora americana CBS, uma das filhas da brasileira disse que a mulher vivia um relacionamento conturbado e que, na última semana, a polícia foi chamada na casa do casal após uma briga. Segundo ela, Paula chegou a sair de casa, mas retornou.

A família acredita em indícios de que Paula tenha sido morta antes do incêndio. A polícia americana não informou oficialmente se o caso está ligado a um assassinato, mas avaliou que o incêndio foi considerado “suspeito”.

Paula Ribeiro era natural de Governador Valadares, cidade do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.