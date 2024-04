Minas Gerais |Do R7, com Record Minas

Locomotiva tomba e deixa dois feridos na zona rural de Formiga (MG) Veículo derramou um grande volume de óleo diesel na mata após o acidente; não foram constatados focos de incêndio no local

Bombeiros constataram erosão no solo onde passavam os trilhos Bombeiros constataram erosão no solo onde passavam os trilhos (Divulgação / Corpo de Bombeiros)

Duas pessoas ficaram feridas depois que uma locomotiva tombou, na madrugada desta quinta-feira (27), na comunidade Rodrigues, zona rural de Formiga, a 196 km de Belo Horizonte.

O Corpo de Bombeiros foi ao local e constatou uma erosão no solo onde passavam os trilhos da locomotiva.

NOTA: A reportagem informou inicialmente que duas pessoas morreram no acidente. A informação corrigida 16h09, desta quinta-feira (27)

Durante o tombamento, o veículo derramou um grande volume de óleo diesel na mata, mas não foram constatados focos de incêndio no local. A Polícia Ambiental foi acionada para avaliar os riscos para o meio ambiente do local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas são dois maquinistas. Eles foram levados para o hospital com ferimentos leves, informou a corporação.

Veja o posicionamento da VLI sobre o ocorrido:

"A VLI, controladora da linha férrea, esclarece que registrou na madrugada desta quinta-feira (28), por volta das 4h10, uma ocorrência ferroviária na Zona Rural de Formiga, Região Centro-Oeste de Minas Gerais. Imediatamente a companhia acionou seus serviços de atendimento a ocorrências, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar de Minas Gerais e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os dois maquinistas foram avaliados pelo Samu e passam bem. Uma equipe técnica da companhia já foi direcionada para o local, apura as causas da ocorrência e trabalha para mitigar eventuais impactos".

