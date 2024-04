Longevidade estimula mercado a desenvolver produtos destinados à terceira idade Dados do IBGE mostram que BH tem, atualmente, ao lado de Porto Alegre (RS), a maior expectativa de vida entre as capitais do país

Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que Belo Horizonte tem, atualmente, ao lado de Porto Alegre (RS), a maior expectativa de vida entre as capitais do país.

Com a longevidade da população aumentando, cada vez mais, o mercado precisa se movimentar e se adaptar para atender as demandas do público da chamada “melhor” idade. O assunto foi tema do quadro MGR Economia desta semana.

