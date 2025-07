Mãe e padrasto são presos suspeitos de matar menina de quatro anos em Minas Gerais Médicos constataram lesões no corpo da menina que não condiziam com versões apresentadas pelos suspeitos Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 31/07/2025 - 09h39 (Atualizado em 31/07/2025 - 09h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Polícia Civil prendeu mãe e padrasto da menina de quatro anos em Minas Gerais.

Lesões no corpo da menina não condizem com as versões apresentadas pelos responsáveis.

Investigação segue em andamento, com os suspeitos permanecendo detidos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Caso começou a ser investigado no dia 17 de julho, quando menina deu entrada em um hospital da cidade Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nesta quarta-feira (30), a mãe e o padrasto de uma menina de quatro anos, suspeitos de envolvimento na morte da criança em São Gotardo, no Vale do Rio Doce, a 295 km de Belo Horizonte. Os dois foram detidos por meio de mandados de prisão temporária, após o surgimento de indícios de homicídio qualificado e maus-tratos.

O caso começou a ser investigado no dia 17 de julho, quando a menina deu entrada em um hospital da cidade. Inicialmente, os responsáveis afirmaram que a criança havia sofrido um mal súbito. Depois, alegaram que ela teria caído de um veículo. No entanto, segundo a PCMG, a equipe médica constatou lesões no corpo da menina que não condiziam com nenhuma das versões apresentadas.

As contradições nos depoimentos e as evidências colhidas durante a apuração levaram a Polícia Civil a solicitar a prisão temporária dos suspeitos, uma mulher de 30 anos e o companheiro dela, de 27 anos.

O inquérito policial está sendo conduzido pela Delegacia de Polícia Civil em São Gotardo e investiga a possibilidade de homicídio qualificado e maus-tratos. As investigações continuam em andamento.

‌



A PCMG reforçou que os suspeitos permanecerão presos enquanto novas diligências são realizadas para esclarecer totalmente as circunstâncias da morte da menina.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp