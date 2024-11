3ª Corrida Mário Penna é sucesso de público e arrecadação para o tratamento do câncer, em BH

A 3ª Corrida Mário Penna foi realizada na Praça Nova da Pampulha, neste sábado (02). O evento marcou o encerramento da campanha Outubro Rosa e o lançamento do Novembro Azul, que promovem a conscientização sobre o câncer de mama e próstata. Toda a renda arrecadada na corrida foi destinada ao tratamento gratuito de pacientes com câncer atendidos pelo instituto. A equipe da RECORD MINAS esteve presente no evento. Veja a reportagem completa no vídeo acima.