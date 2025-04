"A gente já esperava que a casa ia cair": proprietária lamenta desabamento de parte da casa em BH

A parede de uma casa desabou no bairro Primeiro de Maio, na região Norte de Belo Horizonte, após a forte chuva desta quarta-feira (16). A residência é uma das oito que estão interditadas pela Defesa Civil desde fevereiro, devido ao risco de colapso estrutural. Foram registradas trincas e rachaduras nas paredes, no teto e no chão dos imóveis, além de abatimento do asfalto e sinais de erosão na rua. A Copasa contratou uma perícia técnica que não encontrou relação entre os danos e suas redes subterrâneas. Natália Alves Barbosa, dona da casa que teve parte da estrutura destruída, desabafou: “A gente já esperava que a casa ia cair, a gente não esperava que ia demorar tanto. Não é uma coisa que a gente esquece fácil”.



