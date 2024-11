A Hora do Emprego: rede de supermercados disponibiliza mais 500 vagas em BH

O supermercado Verdemar vai fazer um mutirão com mais de 500 vagas de emprego em Belo Horizonte. As oportunidades são para atuação nas 16 lojas da rede e em uma nova unidade, que deve ser inaugurada neste ano na capital mineira. Podem participar jovens a partir de 17 anos, pessoas com deficiência, talentos da maturidade e estrangeiros. As vagas não exigem experiência, já que os colaboradores passarão por treinamento e capacitação. Além do salário, o supermercado oferece plano de saúde, alimentação na empresa, participação nos resultados e convênios com farmácias, escolas e academias. O mutirão vai ser na próxima segunda-feira (28), de 08h às 17h, na rua Rio de Janeiro, nº 600, no 8° andar, no Centro de Belo Horizonte. Veja a matéria completa no vídeo acima.