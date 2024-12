Acidente em avenida deixa três feridos e relatos dos envolvidos confundem a polícia em BH

Acidente entre uma caminhonete e uma motocicleta na Avenida Silviano Brandão, no bairro Floresta, na região Leste de Belo Horizonte, deixou três pessoas feridas. Segundo a Polícia Militar, o condutor do carro perdeu o controle da direção e após bater na moto invadiu uma loja de móveis, destruindo parte do estabelecimento. O motociclista e o garupa foram socorridos e levados para atendimento médico. Uma mulher grávida, que estava na calçada, também foi atingida e socorrida. O motorista, um idoso de 92 anos, e o motociclista deram versões diferentes para a polícia.