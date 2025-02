Acidente entre ônibus e carro complica o trânsito na Avenida Antônio Carlos, em BH

Um acidente envolvendo um ônibus da linha 8208 (Santa Cruz/Buritis) e um carro complicou a volta para casa na Avenida Antônio Carlos, na região Noroeste de Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (27). O acidente ocorreu por volta das 19h45, quando o coletivo fazia a última viagem do dia no sentido Santa Cruz. De acordo com testemunhas, o ônibus estava cheio no momento da batida. As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades.



