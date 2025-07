Adolescente de 16 anos é atingido com quatro tiros após perseguição no Barreiro, em BH

Um adolescente, de 16 anos, foi baleado na noite desta segunda-feira (14) no bairro Olaria, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. A polícia recebeu uma chamada por volta das 22h40 informando sobre disparos. Chegando ao local, os militares encontraram o jovem ferido. De acordo com a polícia, pelo menos quatro tiros foram disparados durante uma perseguição de cerca de 100 metros, que terminou quando ele caiu sob um carro estacionado. Nenhum suspeito foi identificado até o momento. A polícia investiga o caso e, ao encontrar uma balança de precisão no bolso da vítima, não descarta o envolvimento com tráfico de drogas.



