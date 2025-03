Agressor é atropelado após atacar ex-companheira com barra de ferro em BH

Um homem agrediu sua ex-companheira com uma barra de ferro no bairro Tupi, na região norte de Belo Horizonte. A vítima, Nayara, tinha uma medida protetiva contra o agressor, Luiz Cláudio, mas, mesmo assim, ele cometeu a violência. Após a agressão, Luiz Cláudio tentou fugir, mas foi atropelado logo em seguida. O homem, de 46 anos, foi levado para o Hospital Risoleta Neves e está internado sob escolta da Guarda Municipal. Segundo os agentes, ele quebrou uma perna, mas não corre risco de morrer. Veja a reportagem completa no vídeo acima.