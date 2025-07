Aulas retornam na rede municipal de ensino de BH nesta segunda-feira (07)

Após 29 dias de greve, os professores da rede municipal de Belo Horizonte voltam às aulas, nesta segunda-feira (07), após acordo com a prefeitura. A escola municipal Anne Frank, no bairro Confisco, reabriu suas portas para estudantes, que tiveram poucos dias de aula durante a paralisação. O acordo inclui um reajuste salarial de 2,49% com pagamento retroativo a maio e aumento adicional em fevereiro. Benefícios como vale-alimentação e nomeação de concursados também foram estipulados. Pais e alunos enfrentaram dificuldades durante a greve, mas aguardam com expectativa a reposição das aulas e o cumprimento do acordo firmado.



