Batida entre dois ônibus deixa sete pessoas feridas na região Centro-Sul de Belo Horizonte

Uma batida entre dois ônibus deixou sete pessoas feridas, na manhã desta sexta-feira (20), no bairro Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Curitiba e Bernardo Guimarães.



O motorista do ônibus da linha 4110 (Dom Cabral/Belvedere) não conseguiu frear e atingiu a traseira do 9208 (Taquaril/Conjunto Santa Maria). Os feridos foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levados para hospitais e UPAs.



As causas do acidente serão investigadas. A perícia examinará a cena, auxiliada por imagens de câmeras de segurança.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!