Cadeirante em situação de rua morre ao levar mais de 100 picadas de abelha em MG

Uma mulher morreu ao ser atacada por um enxame, em uma avenida de Governador Valadares, a 320 km de Belo Horizonte. A vítima levou mais de 100 picadas e é uma mulher cadeirante e em situação de rua.



Segundo testemunhas, ela e o marido foram atacados por um enxame de abelhas-europeias. Eles estavam próximos da barraca que usavam como moradia. Um homem que passava pelo local tentou ajudar o casal, mas também foi picado pelos insetos.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e usou jato de água para espantar as abelhas e socorrer as vítimas. A mulher, que não teve o nome divulgado, sofreu uma parada cardíaca. Ela foi reanimada e chegou a ser encaminhada para o hospital, mas teve uma nova parada cardiorrespiratória e não resistiu. O estado de saúde do companheiro da mulher não foi informado.



