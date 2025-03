Calçada afunda e coloca pedestres em risco no bairro Primeiro de Maio, em BH

Uma calçada no bairro Primeiro de Maio, em Belo Horizonte, tem se tornado um risco para quem segue em direção à Estação São Gabriel. O local começou a afundar, comprometendo a segurança dos pedestres. Um comerciante decidiu chamar a atenção das autoridades colocando uma faixa no local.



A Prefeitura de Belo Horizonte informou que, após vistoria, foi identificado que o afundamento na calçada ocorreu devido a um problema na rede da Copasa. Além disso, a prefeitura esclareceu que a faixa colocada na passarela foi retirada, pois, segundo o Código de Posturas da cidade, a instalação desse tipo de sinalização não é permitida. Veja a reportagem completa no vídeo acima.