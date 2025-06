Câmeras de segurança registram atropelamentos por ônibus no centro de Belo Horizonte

Dois incidentes graves de atropelamento ocorreram no centro de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (16). No primeiro, uma mulher de 43 anos foi atingida por um ônibus do MOVE no cruzamento da Avenida Augusto de Lima com a Rua da Bahia. A vítima, identificada como Daniela, sofreu ferimentos graves, incluindo fraturas e sangramentos, e foi internada em coma induzido no Hospital João 23. Seu filho, Luiz, relatou a angústia de identificar a mãe sem documentos no hospital. O segundo acidente envolveu um idoso de 77 anos, também atropelado por um ônibus do MOVE enquanto atravessava na faixa. O motorista alegou ter sido um ponto cego que causou o acidente. O idoso sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao mesmo hospital. As autoridades destacam a importância de atenção redobrada nos cruzamentos movimentados da cidade.



