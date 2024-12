Câmeras flagram adolescente sendo perseguida por homem enquanto ele se masturbava em rua de BH

Uma adolescente foi alvo de importunação sexual quando voltava da escola, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, no dia 22 de novembro. O crime foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram a vítima andado rápido e logo atrás vem o suspeito, se masturbando.



Assustada com a aproximação do homem, a adolescente corre. Ao perder a garota de vista, o suspeito volta pela rua em que perseguia a vítima. Chovia no momento do ocorrido e, por isso, não havia movimentação na via.



A família só teve acesso aos vídeos dias depois do acontecido. Nesta segunda-feira (02), depois de procurar duas delegacias e não conseguir registrar a ocorrência, a família foi atendida na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e protocolou a denúncia.



A Polícia Civil deu início as investigações no intuito de identificar e prender o suspeito.



Veja mais informações no vídeo acima.