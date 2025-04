Caminhão carregado de água mineral perde o controle e causa acidente em Contagem (MG)

Um caminhão carregado com galões de água mineral desceu desgovernado pela rua General Clark, no bairro Novo Progresso, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, e causou um acidente na manhã desta terça-feira (8). O veículo, que havia saído de Paracatu, no Noroeste de Minas, para realizar entregas na Grande BH, bateu no portão de uma casa e só parou após atingir outros dois carros estacionados. Durante o acidente, uma mulher que estava na calçada foi atingida por um dos automóveis. Ela sofreu ferimentos leves e não precisou de atendimento médico. O portão da residência ficou danificado com o impacto.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.