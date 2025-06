Caminhão derruba poste e interrompe energia de 700 clientes na região norte de BH

Um caminhão atingiu a fiação elétrica e derrubou um poste no bairro Frei Leopoldo, na região norte de Belo Horizonte. O motorista permaneceu no veículo, aguardando a equipe de socorro devido ao risco de choque. Cerca de 700 moradores ficaram sem energia elétrica por 10 horas. Imagens de segurança registraram o momento em que um pedestre quase é atingido pelo poste. A companhia elétrica informou que a altura dos fios estava irregular. Após o acidente, a rua foi interditada e os moradores enfrentaram dificuldades para locomover-se e realizar atividades diárias até a substituição do poste ser finalizada.



