Caminhão desgovernado atinge quatro carros e deixa um motociclista ferido em BH

Um caminhão desgovernado causou um acidente e deixou um motociclista ferido na manhã deste domingo (1º). Além do caminhão e da moto da vítima, outros quatro carros estavam envolvidos. O acidente aconteceu no cruzamento das avenidas Raja Gabaglia e Barão Homem de Melo, no bairro São Bento, na região centro-sul de Belo Horizonte. O motociclista foi levado por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para atendimento em uma unidade de saúde.