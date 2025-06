Cantora Mineira morre durante cirurgia plástica na Turquia; família denuncia negligência

A família de uma cantora mineira, que morreu durante uma série de procedimentos estéticos em uma clínica da Turquia, pede justiça. Os parentes denunciam negligência médica.



A modelo e cantora Ana Bárbara Buhr Buldrini tinha 31 anos. Ela morava com o marido em Moçambique, na África. A mulher viajou até a Turquia, no dia 13 de junho, para fazer lipoaspiração, mamoplastia e rinoplastia. Após as cirurgias no dia 15 de junho, ela teve complicações e morreu de parada cardiorrespiratória.



O marido da Ana contou que os procedimentos foram feitos por meio de permuta. A vítima iria promover a clínica nos perfis das redes sociais, em que a cantora acumulava cerca de 800 mil seguidores. Ainda segundo o marido, a cirurgia estava marcada para o dia 18, mas foi adiantada a pedido do médico. Ana, o marido e o médico, inclusive, saíram para curtir a noite em Istambul horas antes da cirurgia.



Os procedimentos terminaram por volta de 11 horas da noite de domingo. O marido foi orientado a esperar no quarto, mas ele desconfiou que havia algo errado, já que a equipe estava agindo de forma estranha. Ele esperou por mais de uma hora e depois foi para o térreo.



Um médico falou que o coração dela estava batendo de forma lenta. Em seguida, outro disse que ela estava morta. O marido acionou a polícia. Os médicos da clínica chegaram a ser detidos, mas foram liberados depois de ouvidos.



A família informou que vai fazer o translado do corpo de Ana Bárbara para Moçambique, onde vão acionar a justiça. A cerimônia de cremação será no próximo sábado, dia 21, na cidade de Maputo.



