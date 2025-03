Caso Clara: PC detalha que suspeitos de assassinato de jovem estavam "dispostos a matar"

Dois homens estão presos, suspeitos de envolvimento na morte de Clara Maria Venâncio, de 21 anos, no bairro Ouro Preto, em Belo Horizonte. Thiago Sampaio, de 27 anos, e Lucas Pimentel, de 29 anos, foram detidos após confessarem o crime. Um terceiro suspeito foi ouvido e liberado. Ontem, a Polícia Civil forneceu mais detalhes sobre as investigações. A polícia descreveu Thiago e Lucas como “homens cruéis, frios e dispostos a matar.” e aguarda os resultados dos exames do Instituto Médico Legal (IML) para determinar se Clara foi vítima de abuso sexual. Veja a reportagem completa no vídeo acima.